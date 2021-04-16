Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,08 puan artışla 1.408,84 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,98 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu veriler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,6'nın altına gelmesinin küresel bazda pay piyasalarını desteklediğini, ABD ile Rusya arasında artan gerilimin etkilerinin de takip edildiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.