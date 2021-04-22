Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında gördüğü en düşük 1.309,23 puan seviyesinden etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,93 puan artışla 1.341,41 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,82 ve holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,93 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 4,57 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek olarak öne çıktığını kaydeden analistler, yükseliş eğiliminin güç kazanması için 1.400 puan üzerinde kalıcılık aranacağını söyledi.