Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,65 puan artışla 1.404,56 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 2,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,61 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,72 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde ve tahvil alım programında değişikliğe gitmemesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın tahvil alımlarının azaltılması ile faiz artırımlarına ilişkin zamanlama konusunda önceki iletişimini korumasının ardından dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugünkü veri gündeminde ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyümenin öne çıktığını söyledi.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon beklentilerinin 2021 sonu için yüzde 12,2, 2022 sonu içinde yüzde 7,5'e yükseltilmesinin yanı sıra TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, para politikasında sıkı duruşun korunacağı mesajları pay piyasalarını destekledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.350 ve 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 1.440 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.