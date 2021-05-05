Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi
ABONE OL

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazanarak 1.419,33 puana yükseldi.

05.05.2021 - 13:12 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,08 puan artışla 1.419,33 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,95 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın dünkü açıklamalarının ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ve oynaklığın arttığını bildirdi.

Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti. Birkaç saat sonra konuya açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini söyledi.

Öğleden sonra, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ayrıca Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların öneminin arttığını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Haritada ortaya çıktı! Tepetaklak etti, tam açılma...

Son dakika... Haritada ortaya çıktı! Tepetaklak etti, tam açılma...

İngiliz hükümetinden aşı geliştirilmesi için ek finansman

İngiliz hükümetinden aşı geliştirilmesi için ek finansman

Kendini 'BM savcısı' olarak tanıttı! Gerçek ortaya çıkınca tutuklandı

Kendini 'BM savcısı' olarak tanıttı! Gerçek ortaya çıkınca tutuklandı

Mali müşavirler, vergi görevlerinin aksamaması için aşıda öncelik talep etti

Mali müşavirler, vergi görevlerinin aksamaması için aşıda öncelik talep etti

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern evleniyor

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern evleniyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Haritada ortaya çıktı! Tepetaklak etti, tam açılma...

Son dakika... Haritada ortaya çıktı! Tepetaklak etti, tam açılma...

Sıradaki Haber
Emeklilere, engelli ve yaşlılık aylığı alanlara güzel haber!

Emeklilere, engelli ve yaşlılık aylığı alanlara güzel haber!

Sıradaki Haber
Sosyal medya bu soygun girişimini konuşuyor

Sosyal medya bu soygun girişimini konuşuyor

Sıradaki Haber
DHBT taban puanları 2021 (Kuran Kursu Öğreticisi)! KPSS DHBT mülakata çağrılma puanı nedir?

DHBT taban puanları 2021 (Kuran Kursu Öğreticisi)! KPSS DHBT mülakata çağrılma puanı nedir?

Sıradaki Haber