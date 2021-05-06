Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,19 puan artışla 1.424,19 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,08 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 4,42 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, pay piyasalarının, saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi yükseliş eğilimini koruduğunu bildirdi.

Yurt dışında, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit bırakılmıştı.