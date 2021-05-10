Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,09 puan artışla 1.458,42 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,31 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,51 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel pay piyasalarını baskılayabileceğini belirtirken, bakırın libresi, bugün yüzde 3,5 değer kazanarak 4,72 doları gördü.

Bugün, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.