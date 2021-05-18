Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,68 puan artışla 1.460,93 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,11 holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,70 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,11 ile turizm oldu.

Analistler, enflasyon endişelerinin piyasa fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iyileşme aşamasındaki ekonomilerin maruz kaldığı fiyat baskılarına karşı toleransını anlamaya çalıştığını, bunun için Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) nisan toplantısına ilişkin yarın açıklanacak tutanaklarını beklediğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde daralmanın boyutunun ilk çeyrekte beklentiler doğrultusunda geldiğini, öğleden sonra ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Analistler ayrıca, yarın yurt içi piyasaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olacağını anımsattı.