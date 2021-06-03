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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak 1.436,06 puana yükseldi.

03.06.2021 - 13:13 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,33 puan artışla 1.436,06 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile elektrik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle pozitif seyrine devam ediyor.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,89 ve yıllık yüzde 16,59 artış kaydetti. Böylece geçen yılın eylül ayından bu yana kademeli yükselen ve nisanda yüzde 17,14'ü gören yıllık enflasyonda, 7 aylık artışın ardından ilk kez düşüş görüldü.

Analistler, öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdamı, ABD Merkez Bankası yetkilileri ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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