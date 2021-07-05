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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 1.385,14 puana yükseldi.

05.07.2021 - 13:17 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,47 puan artışla 1.385,14 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,82 ve holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,07 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile turizm oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,94, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,01 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 17,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,89 oldu.

Analistler, bugün ABD borsalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu anımsatarak, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü yayımlanacak toplantı tutanaklarının beklendiğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.370 puan üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda sırasıyla 1.390 ve 1.440 dirençlerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 1.350 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti. 

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