Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kazanarak 1.441,28 puana yükseldi.

09.08.2021 - 13:23 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,52 puan artışla 1.441,28 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,09 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yeni haftada yurt dışında ABD ve Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ve İngiltere'de büyüme verilerinin, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yanı sıra iş gücü, sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve konut satış istatistiklerinin izleneceğini söyledi.

Yoğun veri gündemi öncesinde küresel çapta yüksek seyreden risk iştahının Asya borsaları üzerinden yeni haftaya da taşındığına dikkati çeken analistler, öğleden sonra ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

GÜNCEL HABERLER

ABD'li komutan itiraf etti: Terörle Savaş'a girmeye değmedi

ABD'li komutan itiraf etti: Terörle Savaş'a girmeye değmedi

Son dakika! İstanbul'da operasyon: Hizbullah üyesi Zafer Dedeoğlu yakalandı

Son dakika! İstanbul'da operasyon: Hizbullah üyesi Zafer Dedeoğlu yakalandı

Balık tezgahlarında sardalyanın kilosu 80 lira

Balık tezgahlarında sardalyanın kilosu 80 lira

Lastiği patlayan TIR bariyerlere çarptı: 1 ölü

Lastiği patlayan TIR bariyerlere çarptı: 1 ölü

THY'de görevli pilot ve kabin memurları orman yangınlarıyla mücadele ediyor

THY'de görevli pilot ve kabin memurları orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İstanbul'da operasyon: Hizbullah üyesi Zafer Dedeoğlu yakalandı

Son dakika! İstanbul'da operasyon: Hizbullah üyesi Zafer Dedeoğlu yakalandı

Sıradaki Haber
3 banka resmen duyurdu! Ucuz kredi...

3 banka resmen duyurdu! Ucuz kredi...

Sıradaki Haber
Dünyada Delta alarmı: Ülkeler önlemlerini artırıyor

Dünyada Delta alarmı: Ülkeler önlemlerini artırıyor

Sıradaki Haber
Lastiği patlayan TIR bariyerlere çarptı: 1 ölü

Lastiği patlayan TIR bariyerlere çarptı: 1 ölü

Sıradaki Haber