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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,80 değer kazanarak 1.459,21 puana yükseldi.

16.08.2021 - 13:13 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,57 puan artışla 1.459,21 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,11 holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,17 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,19 ile metal eşya makine oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla bütçe gelirleri yüzde 10,1 artarak 95 milyar 275 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 21,4 yükselerek 141 milyar 79 milyon liraya ulaştı. Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 45 milyar 804 milyon lira açık verdi. Öte yandan Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre 0,6 puanlık azalışla yüzde 12,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 989 bin kişiye geriledi.

Analistler, Asya'da beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler, artmaya devam eden yeni tip koronavirüs vakaları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerin küresel pay piyasalarında satış baskısı yarattığını, TL varlıklarda ise pozitif görünümün korunduğunu söyledi.

Öğleden sonra veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin izleneceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksi için 1.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu, bu seviyenin üzerine çıkılması halinde 1.490 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

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