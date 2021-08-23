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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,03 değer kazanarak 1.459,49 puana yükseldi.

23.08.2021 - 13:19 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,85 puan artışla 1.459,49 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,11 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,67 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının haftanın ilk işlem gününde alıcılı seyrettiğini belirterek, yurt içi pay piyasalarında da benzer bir eğilimin hakim olduğunu kaydetti.

Küresel bazda açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerin önemli bir kısmında gerileme olduğuna dikkati çeken analistler, küresel ekonomik görünüme ilişkin karışık verilerin destekleyici para politikalarının süresinin uzayacağı beklentisiyle risk iştahını artırdığını kaydetti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ve ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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