Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,17 puan artışla 1.468,40 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,15 ile spor oldu.

Analistler, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının küresel bazda destekleyici politikaları bir süre daha uygulamada tutabileceği beklentisiyle küresel pay piyasalarının alış ağırlıklı bir seyir izlediğini bildirdi.

Günün geri kalanında ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın yukarı yönlü kırılması halinde 1.490 seviyesinin direnç konumuna geleceğini kaydetti.