Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa günün ilk yarısında yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 değer kazanarak 1.468,40 puana çıktı.

31.08.2021 - 13:07 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,17 puan artışla 1.468,40 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,15 ile spor oldu.

Analistler, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının küresel bazda destekleyici politikaları bir süre daha uygulamada tutabileceği beklentisiyle küresel pay piyasalarının alış ağırlıklı bir seyir izlediğini bildirdi.

Günün geri kalanında ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın yukarı yönlü kırılması halinde 1.490 seviyesinin direnç konumuna geleceğini kaydetti.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

ABD Başkanı Biden'dan son dakika Afganistan açıklaması

ABD Başkanı Biden'dan son dakika Afganistan açıklaması

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Yasaklandı

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Yasaklandı

Son dakika: 31 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Son dakika: 31 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Hazırlıklar tamamlandı, geri sayım başladı!

Hazırlıklar tamamlandı, geri sayım başladı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

Sıradaki Haber
Zam geldi, fiyatlar yüzde 300 arttı!

Zam geldi, fiyatlar yüzde 300 arttı!

Sıradaki Haber
ABD Afganistan'dan ayrıldıktan sonra ABD-Taliban ilişkisi nasıl olacak?

ABD Afganistan'dan ayrıldıktan sonra ABD-Taliban ilişkisi nasıl olacak?

Sıradaki Haber
Son dakika: 31 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Son dakika: 31 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Sıradaki Haber