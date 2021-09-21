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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kazanarak 1.396,72 puana yükseldi.

21.09.2021 - 13:52 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,80 puan artışla 1.396,72 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,86 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile metal eşya, makina oldu.

Analistler, dün küresel pay piyasalarının Çinli Evergrande şirketine ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından bugün tepki alımlarının etkisini artırdığını söyledi.

Bugün ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve konut başlangıçları istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.405 ve 1.413 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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