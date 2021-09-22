Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,75 puan artışla 1.392,35 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,65 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,55 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Çinli Evergrande şirketinin Çin'in finansal istikrarını etkilemeyeceğine yönelik görüşün ağırlık kazanması ve bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde nispeten iyileşen risk algısıyla küresel pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.

Öğleden sonra Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ABD'de ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yanı sıra 2. el konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.405 ve 1.413 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.