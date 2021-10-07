Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,19 puan artışla 1.391,88 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,14 ve holding endeksi yüzde 1,29 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile metal, ana sanayi oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında yaptığı değerlendirmede, enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini belirterek, "Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Analistler, ABD'de borç limiti konusunda yaşanan olumlu gelişmeler ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların bulunduğunu belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Hazine nakit dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvurularının izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek olarak izleneceğini, 1.420 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.