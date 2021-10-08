Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,25 puan artışla 1.399,17 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,42 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD'de borç limiti konusunda anlaşmaya varılması ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel piyasalarda oluşan pozitif havanın bugün Çin borsasının uzun tatilin ardından alıcılı başlamasıyla devam ettiğini kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek olarak izleneceğini, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.