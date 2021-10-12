Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,00 puan artışla 1.422,31 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile turizm oldu.

Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 artış gösterdi.

Analistler, rekor seviyelere yükselen emtia fiyatlarının küresel bazda enflasyon baskısı oluşturmaya devam ettiğini, artan belirsizliklerin pay piyasalarını negatif etkilediğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.420 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.