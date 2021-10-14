Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,80 puan artışla 1.414,34 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin sürecin biraz daha açıklığa kavuşturulmasının ardından küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu belirtti.

Fed'in eylül ayı toplantısına ait tutanaklarda, varlık alımlarının azaltılmasına kasım veya aralıkta başlanabileceği, azaltım hızının ise aylık bazda 10 milyar doları hazine tahvillerinden, 5 milyar doları mortgage destekli varlıklardan olmak üzere her ay 15 milyar dolar olacağının sinyali verildi.

Bugün piyasaların yönü açısından ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının önem taşıdığını aktaran analistler, veri tarafında ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi’nin izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.440 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.