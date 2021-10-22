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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 değer kazanarak 1.468,32 puana yükseldi.

22.10.2021 - 13:18 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,90 puan artışla 1.468,32 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.469,11 puana kadar çıkarak, 7 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Standard&Poor's'un Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmesinin de gündemde olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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