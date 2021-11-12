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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 1.634,26 puana yükseldi.

12.11.2021 - 13:12 | | AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,20 puan değer kazanarak 1.634,26 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile tekstil, deri oldu.

Bugün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerine göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,9 yükselirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 1,5 geriledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.650 puanın direnç, 1.570 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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