Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,52 ve 8,99 puan değer kazanarak 1.745,87 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,69 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,21 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,75 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.736,88 puana, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.759,19 puana taşımıştı.

Analistler, öğleden sonra ABD Merkez Bankası'nın "şahin" olarak nitelendirilen üyeleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.760 puanın direnç, 1.700 ve 1.670 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.