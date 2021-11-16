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Borsa günün ilk yarısını yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.725,02 puana taşıdı.

16.11.2021 - 13:17 | | AA
Borsa günün ilk yarısını yükselişle tamamladı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 1.725,02 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,60 ve 10,26 puan değer kazanarak 1.712,76 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 18 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,86 ve holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,60 ile inşaat oldu.

Bugün açıklanan verilere göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylülde geçen yıl sonuna kıyasla 1,4 milyon dolar azalışla 171,6 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8,5 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 163,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dün, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA), Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını duyurmasının ardından tavan olan bankanın hisseleri, bugün 12,50 lira ile zirvesini görmesinin ardından dünkü kapanışa göre yüzde 6 artışla 12,32 lira seviyesinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurtdışında ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini belirterek, ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve enflasyon baskılarıyla oynaklığın arttığı tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.740 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası düşüşlerde 1.690 ve 1.660 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

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