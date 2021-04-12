Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa haftaya düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa haftaya düşüşle başladı
ABONE OL

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 azalışla 1.392,25 puandan başladı.

12.04.2021 - 10:03 | | AA
Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,99 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 1.392,25 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 azalış kaydederken, holding endeksi yatay açılış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile iletişim oldu.

Geçen hafta artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler nedeniyle negatif ayrışan BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,65 değer kaybederek 1.393,24 puandan kapandı.

Analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, Kovid-19 vakalarına ilişkin haber akışı, yoğun veri gündemi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının bu hafta yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün şubat ayı cari işlemler dengesi ile işsizlik verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 2,3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri 1,7 milyar dolar ila 2,7 milyar dolar arasında yer aldı. Cari işlemler hesabı, Ocak 2021'de 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 599 milyon dolar olmuştu.

GÜNCEL HABERLER

Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Duş almak için girdiği banyoda ölü bulundu!

Duş almak için girdiği banyoda ölü bulundu!

Peru'daki seçimlerin ilk turunda sürpriz: Solcu sendikacı sandıktan birinci çıktı

Peru'daki seçimlerin ilk turunda sürpriz: Solcu sendikacı sandıktan birinci çıktı

Minneapolis yine karıştı! Polis siyah genci vurdu

Minneapolis yine karıştı! Polis siyah genci vurdu

Bakan Pekcan yeni uygulamayı duyurdu

Bakan Pekcan yeni uygulamayı duyurdu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Sıradaki Haber
Emekli olacaklar dikkat! O parayı alabilirsiniz

Emekli olacaklar dikkat! O parayı alabilirsiniz

Sıradaki Haber
Aşılarda çarpıcı yan etki araştırması

Aşılarda çarpıcı yan etki araştırması

Sıradaki Haber
İlk Sahur saat kaçta? İlk iftar ne zaman, saat kaçta açılacak? İl il imsak vakitleri...

İlk Sahur saat kaçta? İlk iftar ne zaman, saat kaçta açılacak? İl il imsak vakitleri...

Sıradaki Haber