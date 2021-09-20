Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa haftaya düşüşle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,98 azalışla 1.405,45 puandan başladı.

20.09.2021 - 10:06 | | AA
Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,98 puan ve yüzde 0,98 azalarak 1.405,45 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 ve holding endeksi yüzde 1 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,48 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 1,27 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,10 artışla 1.419,43 puandan tamamladı.

Analistler, bugün küresel pay piyasalarında Çin'li Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının oluşturduğu belirsizliklerle satıcılı bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

Bu hafta, çarşamba ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası, perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın toplantılarının gerçekleştirileceğini anımsatan analistler, piyasalarda sert dalgalanmalar görülebileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek olarak öne çıktığını kaydederek, kısa ve orta vadeli görünümde 1.440 direncinin güçlendiğini söyledi.

Lufthansa sermaye artırımına gidiyor

Lufthansa sermaye artırımına gidiyor

Trabzonspor'un golcüleri ligde 14 takıma bedel

Trabzonspor'un golcüleri ligde 14 takıma bedel

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi azaldı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi azaldı

Çocuklarının gözü önünde eşini dövdü, başına tabureyle vurdu

Çocuklarının gözü önünde eşini dövdü, başına tabureyle vurdu

Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

Son dakika... Beyoğlu'nda iş yerinde yangın! 9 kişi dumandan etkilendi

Son dakika... Beyoğlu'nda iş yerinde yangın! 9 kişi dumandan etkilendi

Yeni Zelanda koronavirüs yasaklarını uzattı

Yeni Zelanda koronavirüs yasaklarını uzattı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocuklarının gözü önünde eşini dövdü, başına tabureyle vurdu

Çocuklarının gözü önünde eşini dövdü, başına tabureyle vurdu

Sıradaki Haber
Ehliyeti ve arabası olan herkesi kapsıyor!

Ehliyeti ve arabası olan herkesi kapsıyor!

Sıradaki Haber
Hak kazanmak için kaç gün çalışmak gerekli?

Hak kazanmak için kaç gün çalışmak gerekli?

Sıradaki Haber
Son dakika... Beyoğlu'nda iş yerinde yangın! 9 kişi dumandan etkilendi

Son dakika... Beyoğlu'nda iş yerinde yangın! 9 kişi dumandan etkilendi

Sıradaki Haber