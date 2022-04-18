Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.34 oranında artışla 2502 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 2509 puanı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0.25 oranında kayıpla 2108 puan, sanayi endeksi yüzde 0.49 oranında artışla 4346 puan seviyesinde hareket ediyor.