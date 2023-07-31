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Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 1.07 oranında yükselişle 7143 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 7239 puan ile tüm zamanların zirvesini test etti.

31.07.2023 - 10:09 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.07 oranında yükselişle 7143 puandan başladı. Bu tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Açılışın ardından endeks 7239 puan ile rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 2.38 oranında yükselişle 7235 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 2.03 oranında artışla 6544 puan, sanayi endeksi yüzde 2.70 oranında yükselişle 11365 puan seviyesinde hareket ediyor.

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