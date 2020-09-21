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21.09.2020 - 10:06 | | AA

Borsa haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,01 artışla 1.112,04 puandan başladı.

Borsa haftaya yatay başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, 0,08 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 1.112,04 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,12 değer kazanarak günü 1.111,96 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,84 yükseliş kaydetti.

Analistler, bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildirdi.

Veri gündeminin bu hafta görece zayıf olduğunu ve jeopolitik gelişmeler ile yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.090 seviyesinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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