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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,13 artışla 1.453,69 puandan başladı.

24.05.2021 - 10:01 | | AA
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,85 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.453,69 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,40 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma gününü yüzde 0,14 değer kazancıyla 1.451,84 puandan tamamladı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 0,73 yükseliş kaydetti.

Analistler, küresel pay piyasalarının enflasyon ve para politikalarına yönelik belirsizlikler ve açıklanan verilerin desteklediği büyüme beklentileriyle yön arayışında olduğunu söyledi.

Bugün, Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını ifade etti. 

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi. 

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