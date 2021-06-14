Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa haftaya yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa haftaya yükselişle başladı
ABONE OL

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,39 artışla 1.466,57 puandan başladı.

14.06.2021 - 10:05 | | AA
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,70 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 1.466,57 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile turizm olurken, kaybettiren bir sektör endeksinin bulunmadığı görüldü.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek yüzde 0,29 artışla 1.460,86 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

Yurt içinde bugün gözlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme başta olmak üzere gerçekleştireceği ikili temaslara çevrildiğini aktaran analistler, hafta sonu Erdoğan'ın açıkladığı Çin'le gerçekleştirilen swap anlaşmasının da piyasaları desteklediğini söyledi.

Türkiye, Çin ile 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap anlaşması gerçekleştirerek daha önceki anlaşmalarla bu ülke ile arasındaki swap büyüklüğünü toplam 6 milyar dolara çıkardı.

Analistler, makroekonomi tarafında ise bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 2,43 milyar dolar açık vermesi bekliyor.

GÜNCEL HABERLER

Araç muayene gecikme bedelleri yapılandırılıyor

Araç muayene gecikme bedelleri yapılandırılıyor

Yabancıya konut satışında bu yıl rekor bekleniyor

Yabancıya konut satışında bu yıl rekor bekleniyor

MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 10 kişi yakalandı

MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 10 kişi yakalandı

Antalya'da evde patlama ve yangın!

Antalya'da evde patlama ve yangın!

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den dikkat geçen açıklama!

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den dikkat geçen açıklama!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

NATO nedir ve üyeleri kimler? NATO açılımı nedir ve hangi ülkeler üye?

NATO nedir ve üyeleri kimler? NATO açılımı nedir ve hangi ülkeler üye?

Sıradaki Haber
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor!

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor!

Sıradaki Haber
Elon Musk tweeti sonrası yeniden yükseldi

Elon Musk tweeti sonrası yeniden yükseldi

Sıradaki Haber
AVM'ler açık mı? Alışveriş Merkezi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri

AVM'ler açık mı? Alışveriş Merkezi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri

Sıradaki Haber