Geri Dön
UzmanparaBorsa haftaya yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,36 artışla 1.397,98 puandan başladı.

02.08.2021 - 10:02 | | AA
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,07 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 1.397,98 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 0,25 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,09 artışla 1.392,91 puandan kapanırken, haftalık bazda da yüzde 3,06 değer kazandı.

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu sonrası Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin güç kazandığını belirterek, küresel bazda ise para politikasının bir müddet daha destekleyici kalmaya devam edeceği beklentilerinin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.420 puanın direnç, 1.377 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

GÜNCEL HABERLER

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

TZOB Başkanı Bayraktar üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi

TZOB Başkanı Bayraktar üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi

İstanbul'da korkutan anlar! Bebek arabası yokuş aşağı kaydı...

İstanbul'da korkutan anlar! Bebek arabası yokuş aşağı kaydı...

Gen İlaç’ın halka arz sonuçları açıklandı

Gen İlaç’ın halka arz sonuçları açıklandı

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da korkutan anlar! Bebek arabası yokuş aşağı kaydı...

İstanbul'da korkutan anlar! Bebek arabası yokuş aşağı kaydı...

Sıradaki Haber
7.862 TL ödeniyor! 6 ay çalışan alıyor

7.862 TL ödeniyor! 6 ay çalışan alıyor

Sıradaki Haber
Orman yangınlarının sebepleri neler?

Orman yangınlarının sebepleri neler?

Sıradaki Haber
Son dakika... Üniversiteli Azra'dan korkunç haber! Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş

Son dakika... Üniversiteli Azra'dan korkunç haber! Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş

Sıradaki Haber