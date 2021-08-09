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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,15 artışla 1.436,85 puandan başladı.

09.08.2021 - 10:03 | | AA
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,09 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 1.436,85 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 geriledi, holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile sigorta olurken, en çok bankacılık kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, cuma günü ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından yüzde 0,21 artarak 1.434,76 puandan kapandı. Endeks, pozitif bilançolar ve yüksek küresel risk iştahının etkisiyle haftalık bazda da yüzde 3 değer kazandı.

Analistler, yeni haftada yurt dışında ABD ve Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ve İngiltere'de büyüme verilerinin, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yanı sıra iş gücü, sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve konut satış istatistiklerinin izleneceğini söyledi.

Yoğun veri gündemi öncesinde küresel çapta yüksek seyreden risk iştahının Asya borsaları üzerinden yeni haftaya da taşındığına dikkati çeken analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarının, yurt dışında Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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