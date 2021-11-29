Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanış seviyesine göre 11.99 puan ve yüzde 0.67 primlenerek 1.788,40 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile orman kağıt basım, tek kaybettiren yüzde 0,08 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 2.35 oranında değer kaybetti. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise endeks üst üste 7 haftayı yükselişle kapatırken, yüzde 2.25 oranında prim yaptı.