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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yüzde 0,42’lik yükselişle başlamıştı. Borsa İstanbul, 2 bin 430 puana kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi.

11.04.2022 - 10:18 | | İHA
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,42’lik yükselişle başlarken; sonrasında da yükselişini sürdürerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Endeksi böylelikle tarihi rekor seviyesini 2 bin 430 puan seviyesine taşıdı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazanmıştı.

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