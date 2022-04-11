Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yüzde 0,42’lik yükselişle başlamıştı. Borsa İstanbul, 2 bin 430 puana kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi.
11.04.2022 - 10:18 | | İHA
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,42’lik yükselişle başlarken; sonrasında da yükselişini sürdürerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Endeksi böylelikle tarihi rekor seviyesini 2 bin 430 puan seviyesine taşıdı.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazanmıştı.