Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.86 oranında artışla 8028 puandan başladı.
27.11.2023 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.86 oranında artışla 8028 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.36 oranında artışla 8065 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 3.76 oranında yükselişle 8385 puan, sanayi endeksi yüzde 1.29 oranında artışla 12906 puan seviyesinde hareket ediyor.