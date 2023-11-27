Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa haftaya yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.86 oranında artışla 8028 puandan başladı.

27.11.2023 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.86 oranında artışla 8028 puandan başladı. 

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.36 oranında artışla 8065 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 3.76 oranında yükselişle 8385 puan, sanayi endeksi yüzde 1.29 oranında artışla 12906 puan seviyesinde hareket ediyor.

Çekici üzerinde kaza süsü verilmiş otomobilden çıkanlar şoke etti

Çekici üzerinde kaza süsü verilmiş otomobilden çıkanlar şoke etti

Misli'den günün süper tercihleri

Misli'den günün süper tercihleri