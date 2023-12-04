Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.38 oranında yükselişle 8056 puan seviyesinden başladı.
04.12.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.38 oranında yükselişle 8056 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.64 oranında düşüşle 7974 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.58 oranında yükselişle 8582 puan, sanayi endeksi yüzde 0.28 oranında artışla 12848 puan seviyesinde hareket ediyor.