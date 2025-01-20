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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,58 yükselişle 10.035,76 puandan başladı.

20.01.2025 - 10:03 | | AA
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,82 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.035,76 puana çıktı.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran sektör banka oldu.

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

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