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Uzmanpara'Borsa hareketleri yakından izleniyor'
HaberlerUzmanpara'Borsa hareketleri yakından izleniyor'

'Borsa hareketleri yakından izleniyor'

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, mali piyasaların oldukça değişken olması nedeniyle yetkililerin borsadaki gelişmeleri yakından izlediklerini, ancak herhangi bir eylemde bulunma aşamasında olmadıklarını söyledi.

08.08.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
'Borsa hareketleri yakından izleniyor'

Suzuki düzenlediği basın toplantısında, "Borsa, ekonomik durumlar, döviz kuru, kurumsal faaliyetler gibi çeşitli faktörler tarafından belirleniyor" dedi.

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Maliye Bakanı, para politikası kararının Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından verildiğini hatırlattı ve BoJ Başkan Yardımcısı Uchida'nın değerlendirmesi hakkında yorumda bulunmadı.

Uchida dün yaptığı açıklamada, finansal piyasalar istikrarsız olduğunda BoJ'un faiz oranlarını artırmayacağını söylemişti.

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