Borsa ilk yarıda geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,39 puan azalışla 1.543,21 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,04 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, yeni ti koronavirüs salgınında, aşılama çalışmalarına karşın dünya genelinde vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerinin küresel ölçekte pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi.

Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, endeksin banka hisseleri öncülüğünde gerilediğine dikkati çeken analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.580 seviyelerinin direnç, 1.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.