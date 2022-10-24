Borsa ilk yarıda rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,29’luk değer kazandı. Endeks 50,80 puan artışla 3.996,38 puana çıkarak rekor kırdı. Toplam işlem hacmi 40,8 milyar lira oldu.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,44 azalırken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.