Borsa ilk yarıda yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,11 puan artışla 1.542,09 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,37 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, Suudi Arabistan'da, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiği haberinin ardından yükselen petrol fiyatlarının küresel piyasalarda risk algısını artırdığını bildirdi.

Brent petrolün varil fiyatı, 71 dolar seviyelerini gördü.

Öğleden sonra ABD’de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin de yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.