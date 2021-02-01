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01.02.2021 - 13:09 | | AA

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,14 değer kazanarak 1.490,24 puana yükseldi.

Borsa ilk yarıda yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,79 puan artışla 1.490,24 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,84 ve holding endeksi yüzde 1,67 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,18 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine ilişkin Avrupa'dan gelen olumlu haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine yönelik beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini belirtti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'deki teşvik paketi ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek, 1.525 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi. 

 

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