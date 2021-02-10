Borsa ilk yarıda yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,96 puan artışla 1.551,01 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile madencilik oldu.

Analistler, piyasaların ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına odaklandığını belirtti.

Öğleden sonra ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.