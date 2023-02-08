Borsa İstanbul'da işlemler 5 gün kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.52 oranında azalışla 4482 puandan başladı. Açılışın ardından endekste yüzde 5 civarında değer kaybı yaşanması nedeniyle devre kesici uygulandı.

Devre kesicinin ardından BIST 100 endeksi işlemlere tekrar açıldı ancak endekste satışlar devam etti. Borsa İstanbul'da 2'nci kez devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 7.09 seviyesine ulaştı. Endeks 4 bin 186 seviyesine geriledi.

Düşüşlerin devam etmesinin ardından Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada borsanın işlemlere kapatıldığı belirtildi.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir."

BORSADA BUGÜN YAPILAN İŞLEMLER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan saat 17.21 itibarıyla Borsa İstanbul tarafından KAP'a yapılan açıklamada bugün yapılan işlemlerin iptal edildiği ve Borsa İstanbul'un 5 gün süre ile işlemlere kapatıldığı bilgisi verildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33'üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."