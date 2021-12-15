Borsa İstanbul rekor kırdı

Açılışın ardından BIST 100 endeksi 2.195.07 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Borsa saat 14.33 itibarıyla yüzde 0.63 oranında primle 2.171.57 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.26 oranında düşüşle 1.796.36 puan, sanayi endeksi ise 0.15 oranında düşüşle 3.864.96 puan seviyesinde hareket ediyor.

Güney Afrika'da ortaya çıkarak dünya geneline hızla yayılan yeni varyant Omicron'a dair belirsizliklerle birlikte küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Yurt içi pay piyasalarında ise pozitif ayrışma sürüyor.

BIST 100 endeksi dün yüzde 2.68 değer kazanarak kapanış rekorunu 2.157.74 puana taşıdı.