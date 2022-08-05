Borsa İstanbul rekor kırdı
Borsa İstanbul güne yüzde 0.40 artışla 2734 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 2738 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
05.08.2022 - 10:17 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.40 oranında artışla 2734 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 2738 puana ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Bankacılık endeksi yüzde 1.28 oranında primle 2380 puan, sanayi endeksi yüzde 0.12 oranında azalışla 4591 puandan işlem görüyor.