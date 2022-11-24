Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe rekor seviye olan 4880 puandan başladı. Endeks günün ilk yarısında 4892 puan seviyesini görerek tüm zamanların zirvesini test etti.

Endeks gün ortasına yüzde 0.57 oranında kazançla 4881 puan seviyesinden girdi.

Günün ikinci yarısında BIST 100 endeksi 4939 puan seviyesini görerek rekor serisini sürdürdü.