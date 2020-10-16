CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa İstanbul Yatırımcı Rehberi'ni video olarak da yayımladı
16.10.2020 - 14:21 | | AA

Borsa İstanbul Yatırımcı Rehberi'ni video olarak da yayımladı

Borsa İstanbul, piyasalarla yeni tanışan yatırımcıların borsayı anlamalarını kolaylaştıracak çalışmaları kapsamında hazırladığı "Yatırımcı Rehberi"ni video olarak da internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Borsa İstanbul Yatırımcı Rehberi'ni video olarak da yayımladı
ABONE OL

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, yeni yatırımcılara yol göstermek amacıyla hazırlanan Yatırımcı Rehberi, video olarak da yayımlandı.

Yatırımcı Rehberi, sermaye piyasalarından daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak, finansal okuryazarlığı artırmak ve yatırımcılara rehber olmak amacıyla hazırlandı.

Bu doğrultuda videoda Borsa İstanbul piyasaları hakkında genel bilgiler yer alırken, "Nasıl yatırımcı olunur?", "Borsa İstanbul aracılığıyla bir şirkete ortak olunduğunda hangi haklara sahip olunur?", "Yatırım kararı nasıl verilmeli?", "Yatırımlardaki güvenceniz nedir?" ve "Doğru bilgiye nereden ulaşılabilir?" gibi sorulara cevap veriliyor.

Videoda ayrıca, yatırım yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da bilgiler bulunuyor.

Yatırımcı rehberi videosuna Borsa İstanbul'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İstanbul'da rezalet! İple banka bağladılar

    Son dakika... İstanbul'da rezalet! İple banka bağladılar

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    EGM: Teşkilatımız açısından kabul edilemez bir iftiradır

    EGM: Teşkilatımız açısından kabul edilemez bir iftiradır

    Sıradaki Haber