Borsa İstanbul yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.57 oranında artışla 5013 puandan başladı.
16.01.2023 - 10:18 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.57 oranında artışla 5013 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.17 itibarıyla yüzde 0.05 oranında artışla 4987 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 3.42 oranında artışla 4310 puan, sanayi endeksi yüzde 0.72 oranında düşüşle 8173 puan seviyesinden işlem görüyor.
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