Borsa İstanbul’da Formula 1 için 'gong' çaldı

9 sene sonra Türkiye’ye geri dönen ve 13-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park’ta koşulacak olan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’si için Borsa İstanbul’da gong töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen katıldı.

HAKAN ATİLLA: FORMULA 1, MOTOR SPORLARININ EN YÜKSEK KATMANI

Gongun saat 09.40’ta çalınmasının ardından ilk konuşmayı Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla yaptı. Atilla, Formula 1’in büyük bir organizasyon olduğunu söyleyerek, “Motor sporlarının en yüksek katmanı. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Formula 1’in ülkemize hayırlı olmasını ve katkı vermesini temenni ediyorum” dedi.

VURAL AK: MADDİ VE MANEVİ ÇOK ÇABA HARCADIK, FORMULA 1 ÜLKEMİZE YAKIŞIR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1’i yeniden Türkiye’ye kazandırmak için büyük bir çaba harcadıklarını belirtirken, “Formula 1’i ülkemize Cumhurbaşkanımızın da isteğiyle yeniden kazandırmak için maddi ve manevi çok çaba harcadık. İstanbul, her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilme noktasında bir cazibe merkezidir. Bu dev yarışın, Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek olması hem İstanbul hem de ülkemiz için büyük bir tanıtım fırsatıdır. Formula 1 yarışı, ülkemize yakışır şekilde gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

STEVE NIELSEN: İSTANBUL’A YENİDEN DÖNMEK ÇOK GÜZEL

Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen, yeniden İstanbul’da olmanın çok güzel olduğunu dile getirerek, “İstanbul’a 9 sene sonra yeniden dönmek büyük bir mutluluk bizim için. İstanbul harika bir şehir. Seyirciler de olsun ve pilotların yeniden İstanbul’da piste çıktığını canlı görsünler isterdik ancak maalesef şartlar seyircisiz olmasını gerektiriyor. Bu üzücü. Bizi bu kadar güzel ağırladığınız için teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

GÖKSEL AŞAN: VURAL BEY’İ CESARETİNDEN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM VE KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ise şu ifadeleri kullandı: “Bu kadar zor bir zamanda böyle bir organizasyona kalkışmak akıl işi değil ama cesaret işi. Bu yüzden Vural Bey’i tebrik ediyorum, kendisine teşekkür ediyorum.”